Polluants et surdimensionnés : les SUV doivent-il être plus taxés ?

En dix ans, les ventes de SUV ont été multipliées par sept en France. A mi-chemin entre le monospace et le 4x4, les SUV représentent près de 40 % des ventes de voitures neuves. S'ils séduisent par leur design et leur confort, ces véhicules n'en sont pas moins extrêmement polluants. Pour le WWF, qui publie ce mardi un rapport sur le sujet, leur impact sur le climat est "écrasant" et "incompatible" avec le respect des engagements français de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

"Un SUV par rapport à une voiture standard, c'est 200 kg, 25 cm de long et 10 cm de large en plus !", dénonce l'ONG environnementale. Or qui dit plus lourd dit plus polluant, puisqu'il a besoin de plus de carburant pour déplacer sa masse. Alors, quand les voitures individuelles sont responsables de 16% des émissions françaises de GES, les SUV émettent "en moyenne 20% de GES de plus que le reste des voitures" et "les 4,3 millions vendus en France en une décennie ont une empreinte carbone équivalente à 25 millions de citadines électriques", affirme le WWF pour qui ces véhicules sont devenus "la deuxième source de hausse des émissions de GES énergétiques en France de 2008 à 2018, juste derrière le secteur aérien".