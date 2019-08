Réchauffement : autour de Greta Thunberg, 450 jeunes adoptent une "déclaration climatique"

L’université de Lausanne a été le théâtre depuis lundi d’une première mondiale : un sommet rassemblant environ 450 jeunes âgés d’à peine vingt ans, et de quelques plus âgés, provenant de 37 pays différents. Leur but, échanger sur leur préoccupation commune : l’urgence climatique, et établir des pistes d’actions précises. Pari réussi puisque leur semaine a abouti vendredi à l’adoption de la "déclaration climatique de Lausanne", fruit de leur travail commun.





Ce sommet "Smile for Future", qui s'inscrivait dans le cadre de la remise du rapport du Giec, le groupe d'experts pour le climat, était une première pour ces jeunes Européens impliqués dans le mouvement "Fridays for future" - la grève étudiante pour le climat -. Inspirés par les actions de la médiatique adolescente suédoise Greta Thunberg, présente lors de ces cinq jours, ces militants venus de toute l’Europe n’avaient qu’un mot à la bouche : agir tout en fédérant leur mouvement.





La tâche était pour le moins difficile, comme le soulignait Maria une participante âgée de 17 ans venue de Grèce, auprès de l'AFP : "Atteindre un consensus est toujours difficile [...] mais je pense que c'est complètement humain". Ayant pris part à des conférences, des ateliers, et des assemblées générales, le bilan est sans appel. Nous sommes plus forts et unis qu’avant", estime Maria.