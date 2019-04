Réchauffement climatique : 10% des espèces risquent de disparaître en 2100

Le réchauffement climatique n'est plus un secret pour personne, mais ses conséquences sur la biodiversité sont, d'après les scientifiques, encore mal intégrées dans les esprits. Pour eux, on est en train de vivre un phénomène comparable à celui qui a fait disparaître les dinosaures. L'enjeu est tel qu'en 2100, il se pourrait que les plus gros mammifères terrestres (éléphant, girafe, rhinocéros) disparaissent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.