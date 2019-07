Réchauffement climatique : déjà des morts et des retards de développement chez les enfants

Le climat a un impact sur le développement des enfants et notamment sur leurs capacités cognitives. Une étude sur des enfants nés de mères enceintes pendant les crues de Brisbane en 2011 montre que la capacité cognitive, le vocabulaire et l'imagination sont moins élevés que la norme. D'ici 10 à 20 ans, la diminution de la valeur nutritionnelle des cultures de base en raison de la concentration plus élevée de CO2 devrait également causer du retard de croissance, de l’anémie et de la malnutrition chez les enfants.