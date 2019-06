Des collectivités pressent Total d'agir plus pour le climat, sous peine de l'attaquer en justice

Arcueil, Bayonne, Bègles, Bize-Minervois, Champneuville, Correns, Est-Ensemble Grand Paris, Grande-Synthe, Grenoble, La Possession, Mouans-Sartoux, Nanterre, Sevran et Vitry-le-François sont les quatorze collectivités qui ont mettent en demeure le pétrolier Total de lutter plus activement contre le réchauffements climatique. Elles sont soutenues par les associations Notre Affaire à Tous, Les Eco Maires , Sherpa et ZEA.





En octobre, 13 d'entre elles avaient déjà interpellé l'entreprise, faisant valoir que leurs territoires souffraient du réchauffement climatique. Elles demandaient à la multinationale française de présenter un plan de vigilance qui prenne en compte "la réalité des impacts de (ses) activités et les risques d'atteintes grave au système climatique qu'elles induisent". Depuis 2017, la loi française oblige les multinationales françaises à établir un tel plan chez leurs sous-traitants ou fournisseurs à l'étranger.