Réchauffement climatique : des scientifiques français prévoient un scénario noir à +7 degrés

CLIMAT - Selon de nouvelles simulations climatiques qui serviront de base au GIEC, le réchauffement climatique s'annonce plus prononcé que prévu, quels que soient les efforts mis en place pour essayer de le contenir.

Le réchauffement climatique sera-t-il pire qu'annoncé ? C'est ce que pensent des chercheurs et ingénieurs français du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de Météo-France, qui viennent de rendre des travaux qui viendront alimenter le sixième rapport d'évaluation du groupe des experts de l'ONU sur le climat, prévu pour 2021-2022. Et leurs conclusions sont inquiétantes.