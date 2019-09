Réchauffement climatique : Greta Thunberg et 15 autres jeunes portent plainte contre 5 pays, dont la France

RECOURS – En marge de son discours mémorable prononcé ce lundi à la tribune de l’ONU, Greta Thunberg et quinze autres enfants ont déposé une plainte officielle, et historique, devant le Comité des droits de l'enfant des Nations unies.

Ses larmes et ses mots ont fait mouche, une nouvelle fois. Son ton vindicatif, aussi. "Vous nous avez laissés tomber, a dit Greta Thunberg aux chefs d'Etats et de gouvernements réunis ce lundi au siège de l’ONU dans le cadre d’un sommet sur l'urgence climatique auquel elle aussi avait été conviée. Mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis : nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça. Le monde se réveille, et le changement arrive, que cela vous plaise ou non."