Juillet 2019 bien parti pour être le mois le plus chaud jamais mesuré

Sur les 10 années les plus chaudes jamais mesurées, neuf ont été enregistrées depuis l'an 2000, selon l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis. Et l'année 2019 aurait 99,9% de chances de faire partie du top 5, selon le climatologue Gavin Schimdt, du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA, cité par le Guardian.





"Nous avons montré dans des travaux récents que les séries de records enregistrés ces dernières années ne peuvent être expliqués sans prendre en compte le réchauffement causé par l'homme", a poursuivi Michael Mann. "Ces séries de records vont non seulement continuer de manière certaines, mais la situation va empirer si nous continuons à brûler des énergies fossiles et réchauffer la planète."