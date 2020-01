Réchauffement climatique : l'Allemagne réduit le prix de certains billets de train, qu'en est-il France ?

Dans le cadre de ce même plan climat, un projet de loi a été voté, prévoyant une hausse de 74 % des taxes sur les billets d'avion pour les vols domestiques et à l'intérieur de l'Europe, et de 41 % pour les long-courriers. La mesure devrait entrer en vigueur en avril prochain. Grâce à ces décisions, le gouvernement espère inciter les Allemands à privilégier le train par rapport à l'avion.

Un objectif de taille compte tenu des conclusions d'une étude publiée en septembre dernier par l’International Council on Clean Transportation (ICCT). L’organisation indépendante à l’origine de la révélation du "dieselgate" avait révélé que les rejets de gaz à effet de serre des vols court-courrier (moins de 1500 km) étaient aussi importants que ceux des moyen-courriers (1500 à 4000 km) et des long-courriers (plus de 4000 km). Les vols de moins de 500 km, eux, émettent près de deux fois plus de CO2 que les vols plus longs.