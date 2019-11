L'Italie, premier pays au monde à dédier des heures de cours au changement climatique : et en France ?

"Tout le ministère est en train de changer pour mettre la durabilité et le climat au centre du modèle éducatif", indique l'ancien professeur d'économie à l'université de Pretoria, en Afrique du Sud. Mais alors que la jeunesse française s'est aussi montrée très concernée par le sujet au travers des différentes marches et grèves pour le climat ces derniers mois, qu'en est-il des problématiques environnementales dans le système éducatif ?

Le monde change et l'éducation des enfants devrait en faire de même. C'est de ce postulat qu'est parti le ministre italien de l'Éducation, Lorenzo Fioramonti, pour décider la mise en place, dès la rentrée 2020, d'heures de cours spécialement dédiées aux questions environnementales. Dans un entretien accordé à l'agence Reuters, ce membre du Mouvement 5 étoiles précise que les élèves bénéficieront de 33h de cours par an, tout au long de leur scolarité, consacrées au changement climatique et au développement durable. De nombreuses matières déjà existantes, comme la géographie, la physique ou les mathématiques, seront d'autre part abordées sous l'angle du développement durable.

"En France, on ne comptabilise pas l'éducation à l'environnement en heure de cours, étant donné que cela est intégré dans certaines matières déjà existantes", nous fait savoir le ministère de l'Éducation. Depuis 2004, et conformément à la Charte de l'environnement datant de la même année qui stipule la nécessité de "l'éducation et la formation à l'environnement" (article 8), les programmes scolaires prennent en effet progressivement en compte le sujet. C'est notamment le cas de ceux de sciences de la vie et de la Terre (SVT) et d’histoire-géographie, ainsi que de ceux de mathématiques, de SVT, de sciences physiques et de chimie du cycle central du collège, rapporte sur le site Éducsol le ministère.

Ainsi, précise ce dernier, les heures qui sont dédiées au développement durable au sein des enseignements obligatoires incluent "la connaissance de 'l’impact sur l’environnement' de nos activités techniques", "font référence à une attitude de 'responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé', et mentionnent "le développement durable comme un moyen de 'comprendre l’unité et la complexité du monde'". Les approches codisciplinaires, qui permettent la "prise en compte de la complexité des situations et des problématiques liées au développement durable" sont également favorisées.