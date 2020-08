La calotte glacière du Groenland a atteint le point de non-retour, selon une étude

La deuxième plus grande calotte glaciaire au monde sur le point de s'évanouir ? Selon une étude publiée dans Nature Communications Earth and Environnement, la disparition des glaciers du Groenland serait inévitable. Le processus de renouvellement aurait atteint un point de non-retour et serait désormais irréversible : la neige qui reconstitue la calotte glaciaire chaque année ne comble plus la perte de glace.