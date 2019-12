La France, un des pays les plus affectés par les événements météorologiques

Les inondations qui ont touché le sud-est de la France ont été particulièrement meurtrières. On dénombre au moins douze morts depuis les premières intempéries, qui ont débuté le 22 novembre. Le pays se classe parmi les 20 pays du monde les plus touchés par les catastrophes météorologiques ces 20 dernières années, avec une moyenne de 1 121 décès par an.

L'ONG Germanwatch réalise chaque année un rapport sur l'indice mondial des risques climatiques, incluant les coûts humains et financiers. Elle estime que plus de 525 000 personnes ont été tuées au cours de 11 500 épisodes météorologiques extrêmes entre 1998 et 2017.

Les pays pauvres restent les plus vulnérables : huit des dix pays les plus touchés sur cette période sont des pays en voie de développement qui enregistrent un revenu moyen par habitant faible. Porto Rico, le Honduras et la Birmanie figurent en tête de ce triste classement, notamment en raison des tempêtes qui y ont fait rage, mais les pays industrialisés connaissent de plus en plus de difficultés.