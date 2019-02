Réchauffement climatique : la période 2015-2018 a battu des records

Alors que l’évolution récente globale apparaît encore plus inquiétante puisque les 20 années les plus chaudes jamais enregistrées se situent toutes dans les 22 dernières années, Petteri Taalas, le secrétaire général de l'OMM, tire une fois encore la sonnette d’alarme et implore des décisions radicales rapides : "Il est bien plus important d’examiner l’évolution à long terme de la température (...) que d’opérer un classement entre les différentes années. Les phénomènes météorologiques extrêmes ou à fort impact ont frappé une multitude de pays et des millions de personnes l’année dernière. La communauté internationale doit donner la priorité absolue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux mesures d’adaptation au climat."