Le mois d'octobre 2019 est le plus chaud jamais enregistré

Dans un communiqué, le service européen a indiqué qu'il était "le cinquième mois d'affilée qui enregistre un record ou s'approche très près d'un record". En effet, les mois précédents ne sont pas en reste non plus : en 2019, juin, juillet et septembre dernier ont été les mois les plus chauds tandis qu'août se place en seconde position.

Dans le monde, le mois dernier a battu un nouveau record des températures, étant le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Selon les relevés du service Copernicus, octobre 2019 a connu une hausse des températures de 0,69° C par rapport à la période de référence 1981-2010. En deuxième position, le mois d'octobre 2015 avec 0,01°C en-dessous.

Les scientifiques ont d'ores et déjà prévenu, l'Organisation météorologique mondiale notamment, l'année 2019 devrait figurer parmi les cinq les plus chaudes enregistrées. Les quatre dernière années battent déjà tous les records. 2018 a été l'année la plus chaude vue en France et 2016 la plus chaude sur Terre, suivie par 2017.

Dans un rapport de 2018, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) estimait qu'à cause des activités humaines, la température moyenne sur Terre avait augmenté de 1°C depuis l'époque préindustrielle. Au vu des émissions actuelles de gaz à effet de serre dans le monde, la température moyenne connait une hausse de 0,2°C tous les dix ans.