Le niveau de la mer pourrait augmenter jusqu'à 2 mètres d'ici 2100, selon des scientifiques français

URGENCE CLIMATIQUE - Dans un rapport publié ce jeudi 24 octobre, des scientifiques français alertent des conséquences du dérèglement climatique sur les océans. Leur niveau pourrait augmenter jusqu'à 2 mètres d'ici 2100 en cas de fonte importante des glaces, obligeant les populations côtières à s'organiser.

La montée des eaux, un "phénomène inéluctable", estime l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement. Dans une étude publiée ce jeudi 24 octobre, des scientifiques français de l'Inra et l'Ifremer alertent à nouveau sur l'impact du dérèglement climatique sur les océans, qui se réchauffent, qui s'acidifient et qui montent. C'est sur ce dernier point que les chercheurs tirent cette fois la sonnette d'alarme. Leur niveau pourrait augmenter de plus d'1,10 mètre d'ici la fin du siècle. Si rien n'est fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre avant 2040 et que la fonte des glaces s'accélère, le niveau pourrait monter jusqu'à 2 mètres. Fin septembre, les experts du Giec estimaient déjà que la mer monterait de 60 centimètres à 1,10 mètre d'ici 2050.