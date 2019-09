Climat : les cinq dernières années devraient être les plus chaudes jamais enregistrées

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Les cinq années 2015 à 2019 devraient constituer la période la plus chaude jamais enregistrée, après un été 2019 caniculaire, a rapporté dimanche l'ONU, à la veille d'un sommet climat en présence d'une soixantaine de dirigeants mondiaux à New York.

Un nouveau rapport alarmiste du réchauffement climatique à venir. Selon l'ONU, les cinq années de 2015 à 2019 devraient constituer la période la plus chaude jamais enregistrée. Un sombre constat que les prévisions ne devrait pas infléchir puisque charbon, pétrole et gaz ont poursuivi leur croissance en 2018.

Dans le détail, ce rapport - publié par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), fournissant l'état des lieux le plus actuel sur le climat de la Terre –montre que la température moyenne pour la période 2015-2019 devrait être plus élevée de 1,1°C par rapport à la période 1850-1900. Les dernières données confirment la tendance des quatre années précédentes, qui étaient déjà les plus chaudes jamais enregistrées, c'est-à-dire depuis 1850. On savait aussi que juillet 2019, marqué par plusieurs canicules notamment en Europe, avait battu le record absolu de température.