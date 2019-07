Réchauffement climatique : quelle est la responsabilité de l'activité humaine ?

En fait, cette question est désormais résolue dans la littérature scientifique sur le sujet. Depuis des années, les rapports d'expertise se font de plus en plus affirmatifs quant à l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, sur le réchauffement climatique. En 2014, le cinquième rapport du Giec constatait déjà : "Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ont augmenté depuis l'époque préindustrielle en raison essentiellement de la croissance économique et démographique. Elles ont été plus élevées que jamais entre 2000 et 2010. Les émissions passées ont élevé les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde nitreux à des niveaux sans précédent depuis au moins 800.000 ans, entraînant une absorption nette d'énergie par le système climatique."





Et d'ajouter : "On a gagné en certitude, depuis le quatrième rapport d'évaluation, concernant l'influence des activités humaines sur le système climatique. Cette influence se détecte dans le réchauffement de l'atmosphère et de l'océan, dans les changements du cycle global de l'eau, dans le recul des neiges et des glaces et dans l'élévation du niveau moyen ds mers du globe; il est extrêmement probable qu'elle est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle."