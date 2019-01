Les glaces de l'Antarctique fondent plus vite que jamais

Le "Continent blanc" n'échappe pas au réchauffement climatique. La fonte annuelle des glaces en Antarctique est plus rapide que jamais, environ six fois plus qu'il y a 40 ans, ce qui entraîne une hausse de plus en plus importante du niveau des océans, ont prévenu ce lundi 14 janvier, selon un rapport de l'Académie américaine des sciences (PNAS). L'amoindrissement des glaces de l'Antarctique est responsable d'une montée de 1,4 centimètre du niveau des océans de la planète entre 1979 et 2017.





Le rythme de fonte anticipé devrait entraîner une élévation désastreuse de ce niveau dans les prochaines années, a relevé Eric Rignot, président de la chaire de système scientifique de la Terre à l'université de Californie (Irvine). "Avec la calotte antarctique qui continue de fondre, nous prévoyons une hausse du niveau des océans de plusieurs mètres à cause de l'Antarctique dans les prochains siècles", a-t-il ajouté. Selon des études précédentes, une montée de 1,8 mètre d'ici 2100 - l'une des pires prévisions scientifiques - provoquerait l'inondation de nombreuses villes côtières abritant des millions de personnes.