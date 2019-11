Réchauffement climatique : les manchots empereurs pourraient disparaître d'ici 2100

Comme pour l'ours polaire, le destin des manchots empereurs est étroitement lié à celui de la glace. Et cela d'autant plus que les parcelles d'eau gelée sur lesquelles ils s'installent pour se reproduire et muer sont méticuleusement choisies. Si la glace doit être située près du littoral, elle doit dans le même temps être suffisamment proche du large pour permettre aux oiseaux d'avoir facilement et rapidement accès à la nourriture. Mais à mesure que le climat se réchauffe, la glace de mer est amenée à progressivement disparaître, privant les oiseaux de leur habitat, de leurs sources de nourriture et de leur capacité à élever des poussins.