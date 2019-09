Cyclones, villes côtières menacées... Les prévisions alarmantes du Giec sur le réchauffement des océans

ENVIRONNEMENT - Selon un rapport des experts climat de l'ONU publié mercredi, de nombreuses mégapoles côtières subiront annuellement des événements climatiques extrêmes d'ici 2050. La hausse du niveau des mers, qui a augmenté 2,5 fois plus vite depuis le début du XXIe siècle, pourrait s'aggraver, en particulier si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au même rythme.

De nouvelles prévisions catastrophistes en provenance du Giec. Les experts climat de l'ONU réunis à Monaco publient mercredi une étude qui anticipe une multiplication des catastrophes climatiques dans les zones côtières ainsi qu'une aggravation de la montée des eaux au cours de ce siècle.

Selon ces experts, les cyclones, ouragans ou typhons vont devenir plus puissants, causant des dommages accrus sur les côtes, et de nombreuses mégapoles côtières et des petites îles pourraient subir, d'ici 2050, des événements météo extrêmes chaque année, même si l'humanité parvient à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. D'ici le milieu du siècle, plus d'un milliard de personnes vivront dans des zones côtières peu élevées et vulnérables à ces événements. Selon l'étude, des Etats insulaires pourraient également devenir "inhabitables". Protéger les côtes pourrait alors coûter "des centaines de milliards de dollars par an".