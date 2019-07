Réchauffement climatique : les scientifiques s’inquiètent de feux de forêts "sans précédent" dans l’Arctique

Parmi les principaux lanceurs d’alerte sur les réseaux sociaux, Pierre Markuse. Expert en photographie satellite, il compile sur Flickr des images montrant une fumée épaisse flottant sur des terres inhabitées et sauvages. Situés dans le cercle polaire le plus au nord de notre hémisphère, les incendies en question ravagent les forêts, de la Sibérie orientale au Groenland en passant par l'Alaska. Certains d’entre eux ont d’ores et déjà décimé l’équivalent de 100.000 terrains de football. Des images qui permettent aux spécialistes de s’apercevoir qu’entre la position - bien plus au nord que d’habitude - l’intensité et la durée, ce phénomène est inédit.





Car si ces événements sont fréquents dans l'hémisphère nord en cette saison, ceux-ci ont débuté un mois plus tôt. Une situation "inhabituelle", comme la décrit l’organisation météorologique des Nations Unies dans un communiqué le 12 juillet dernier, citant l’un de ses chercheurs, Mark Parrington. Depuis le début du mois de juin, le Service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (Cams) a lui aussi relevé plus d'une centaine d'incendies de forêt jugés "intenses" et de "longue durée" dans le cercle polaire arctique. Une situation qui devrait encore empirer. Les mois de juillet et août sont souvent les plus fatals dans la région.