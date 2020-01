Des chercheurs développent un outil pour prédire les conflits liés à l'eau dans le monde

Les chercheurs de six institutions ont développé un système d'alerte précoce pour aider à prédire les conflits potentiels liés à l'eau dans le monde. Baptisé Water, Peace and Security (WPS), il a été financé par le gouvernement néerlandais et présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies avant son lancement officiel le mois dernier. Il s'agit du premier outil du genre à prendre en compte les données environnementales, telles que les précipitations et la sécheresse, en plus des facteurs politiques, économiques et sociaux.

D'après les chercheurs, WPS permet d'identifier avec 86% de justesse les zones de conflits où au moins dix décès pourraient survenir. "Il examine plus de 80 indicateurs, remontant à 20 ans. Cela lui permet d'être en mesure d'utiliser ce qu'il a 'appris' sur les corrélations entre ces variables pour prédire un conflit, ou non, au cours des 12 prochains mois, compte tenu des conditions actuelles", explique au Guardian Charles Iceland, l'un des chercheurs à l'origine de cet outil.

Il se concentre pour le moment sur l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est et a déjà prédit de potentiels conflits en 2020 en Iraq, en Iran, au Mali, en Inde ou encore au Pakistan. Selon ses créateurs, il pourrait permettre de prédire jusqu'à un an à l'avance de futures tensions.