Réchauffement climatique : pourquoi certains glaciers continuent-ils de grandir ?

Ces cas permettent-ils de remettre en cause les observations mondiales de la disparition des glaciers ? Certainement pas, nous répondent de concert les deux glaciologues. "Ce sont des cas exceptionnels et qui ne sont absolument pas représentatifs, rappelle Antoine Rabatel. Il suffit de regarder la tendance mondiale et sur des données décennales. L'exemple de quelques glaciers ne peut pas être généralisé".





Etienne Berthier va plus loin. Pour lui, les climatosceptiques, auteurs de ces rumeurs sur la bonne santé des glaciers, effectuent volontairement des raccourcis. "C'est de la mauvaise foi. Cela consiste à chercher une exception pour appuyer une idéologie. Il ne faut pas s’imaginer que les conclusions sur la disparition des glaciers sont tirées par un petit groupe restreint d’experts. C’est le résultat d’un partage de données entre glaciologues et des spécialistes d’autres disciplines, avec à la fois des relevés effectués sur le terrain et par observation satellite."