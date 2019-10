Selon une étude, 300 millions de personnes sont menacées par la montée des eaux d’ici 2050

Les conséquences du réchauffement climatique pourraient bientôt donner lieu à des migrations climatiques. D’ici 2050, des zones côtières abritant 300 millions de personnes pourraient être menacées par la montée des océans liée au changement climatique, selon une étude parue ce mardi dans Nature Communications. La région la plus exposée est l’Asie, puisque plus de deux tiers des populations concernées se trouveront en Chine, au Bangladesh, en Inde, au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande.

"Le changement climatique a le potentiel de remodeler des villes, des économies, des rivages et des régions entières du globe", souligne Scott Kulp, l’auteur principal de l’étude. Pour lui, la question est de savoir "dans quelle mesure et combien de temps les protections côtières peuvent les préserver".

Depuis 2006, les océans montent d’environ 4 millimètres par an, notamment à cause du réchauffement climatique qui cause la fonte des glaces au Groenland et en Antarctique. Ce rythme pourrait même être multiplié par 100 si les émissions de gaz à effet de serre restent inchangées, a averti le mois dernier le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) dans un rapport sur les océans.