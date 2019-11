Son congrès terminé, Youth for Climate France se cherche une nouvelle dynamique

La principale avancée du congrès réside dans l'adoption d'une charte devant dessiner les objectifs à atteindre et la stratégie à mettre en place pour pérenniser la lutte citoyenne environnementale. Car la question de la durabilité d’un tel mouvement, sans leader affiché, se pose alors que le nombre de participants aux marches du vendredi a connu un déclin considérable en France. Le 15 mars, 200 000 jeunes descendaient dans la rue au nom du climat, une première dans le pays. Deux mois plus tard, le 24 mai, ils n'étaient plus que 50 000 à faire grève.

Marcher ne suffit plus pour sauver la planète. C’est ce qu’il ressort du troisième congrès national du mouvement Youth for Climate France, qui s’est tenu du 26 octobre au 2 novembre à Grenoble. Un rassemblement qui a réuni une centaine de jeunes, issus de 120 antennes locales. Les militants français ont débattu au sujet de l’avenir du mouvement, lancé en janvier dernier par deux jeunes Belges en réponse à l'appel de la Suédoise Greta Thunberg.

Beaucoup souhaitent s'inspirer du mode d’action non-violent et de désobéissance civile, à l’instar de ce que peut faire Extinction Rebellion. La convergence des luttes était d'ailleurs en débat tout au long du congrès, la frontière étant ténue entre les deux mouvements, qui ont souvent les mêmes membres en commun. "C’est une alternative et il existe une diversité de tactiques", confirme Thomas Kuntz, l’un des organisateurs, à l’issue du congrès.

Si cette charte ne doit pas être rendue publique avant deux ou trois semaines, le temps de sa ratification, Youth for Climate France a d’ores et déjà annoncé son intention de se rallier au collectif Avenir des Terres pour combattre "la bétonisation des espaces verts et communs dans les métropoles". Robin Jullian, l’un des membres du mouvement, s’est par ailleurs félicité dans un tweet de la tenue des débats : "Je pense que l’on peut désormais acter la renaissance de Youth for Climate France". Reste à voir sous quelle forme.