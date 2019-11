Sorgho, grenade, patates douces et blé modifié... ces cultures qu'il faudra s'habituer à voir en France

Chaleurs caniculaires, périodes de sécheresse de plus en plus longues... Avec ces phénomène récurrents, les paysages agricoles pourraient changer. De nouvelles cultures, moins gourmandes en eau et plus résistantes à un soleil de plomb émergent. On compte parmi elles le sorgho, une céréale venue d'Afrique, la patate douce, cultivée à l'origine en milieu tropical, et la grenade, fruit méditerranéen. Les espèces déjà largement cultivées en France, comme le maïs, le blé, ou encore le tournesol, sont de leur côté améliorées pour s'adapter aux évolutions du climat.

Cultivée de longue date en France, mais seulement à petite échelle, la patate douce se fait progressivement une place dans les champs hexagonaux. Selon Philippe Vernier, sa culture s'étend aujourd'hui sur 200 à 300 hectares de terres, "ce qui fait une production d'environ 6.000 tonnes par an". Si cette explosion de la production locale s'explique avant tout, selon l'agronome spécialisé en plantes à racines et tubercules au Cirad, par une demande de plus en plus importante de la part des consommateurs, "le changement climatique et ses étés plus chauds favorisent aussi son implantation". Les températures plus élevées permettent en effet aux cultivateurs d'obtenir un meilleur rendement.

Le sorgho, lui aussi cultivé depuis de nombreuses années à petite échelle en France, connaît un regain d'intérêt. Utilisé pour alimenter le bétail, mais aussi, dans une moindre mesure, dans la fabrication de certaines bières, il intéresse de plus en plus certains agriculteurs habitués à cultiver le maïs, beaucoup plus gourmand en eau. "Le sorgho a un enracinement très profond et donc une capacité à tirer l’eau de la terre très importante", explique l'agronome. "Dans les endroits où il y a des limitations d’eau, cela peut effectivement être une alternative au maïs." Autres avantages : plus rustique, le sorgho nécessite moins d'engrais et de pesticides, ce qui en ferait une culture moins chère à produire que le maïs. En 2018, 8.000 agriculteurs français ont récolté 326.000 tonnes de cette céréale, ce qui fait du pays l'un des premiers producteurs européens avec l'Italie.

Dans le sud de la France, une autre culture émerge, poussée par la hausse globale des températures : la grenade. Une trentaine d'agriculteurs du Gard se sont mis à cultiver ce fruit. "C’est un arbre méditerranéen qui a besoin de chaleur. Ça tombe bien puisque cet été, nous avons eu 45° et la grenade n’a pas du tout souffert", se réjouit au micro de TF1 Thomas Saleilles, cultivateur. Certains vignerons, lassés de voir leur production mises à mal par les sécheresses et intempéries, voient également en la grenade l'espoir de revenus plus stables. "La vigne a énormément souffert [cet été] et parmi les autres débouchés, la grenade est peut-être une réponse", nous explique l'un d'eux. Un litre de jus bio, fabriqué à partir de trois kilos de fruits, est vendu entre 8 et 10 euros.