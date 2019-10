Une taxe européenne sur le carburant des avions et des bateaux souhaitée par Bruno Le Maire

POLLUANT - Lors d’un discours à Bercy ce mardi 15 octobre, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a proposé la création d’une taxe européenne sur le carburant des avions et des bateaux. Une annonce dans les tiroirs depuis quelques mois déjà.

"Nous proposons de travailler à une taxation européenne du carburant des avions et des bateaux." À Bercy ce matin, Bruno Le Maire a détaillé ses "cinq orientations stratégiques pour la production française". Parmi lesquelles, figure la proposition d’une taxe pour les moyens de transport les plus polluants pour "atteindre une économie 0 carbone en 2050". Le ministre de l’Economie a ainsi argué du fait qu’il était "incompréhensible que des objectifs d’émissions carbone aient été fixés pour nos voitures et qu’aucun objectif n’ait été fixé pour les avions ou les bateaux".