Réchauffement : les glaciers des Pyrénées risquent de disparaître d'ici 30 ans

D'ici 30 ans, les glaciers des Pyrénées auront disparu. Les glaciers pyrénéens et leur écosystème singulier sont entrés dans une inéluctable agonie sous l'effet du réchauffement climatique, avec pour horizon une disparition redoutée, selon les glaciologues qui en documentent le recul. "On ne peut pas donner de date précise mais les glaciers pyrénéens sont condamnés", affirme à l'AFP Pierre René, le glaciologue de l'Association pyrénéenne de glaciologie Moraine, qui estime l'épilogue en 2050. Une échéance que l'association évoquait déjà il y a trois ans, et confirmée par ses observations.

Depuis 18 ans, l'association Moraine assure le suivi annuel de neuf des 15 glaciers pyrénéens français, représentatifs de l'ensemble de la chaîne. Sondages, carottages, relevés GPS, forages et pose de balises : l'association mesure la longueur, la surface et l'épaisseur des glaciers. Autant d'"indicateurs climatiques puisque les variations reflètent l'évolution des paramètres atmosphériques - températures et précipitations ". Le constat est alarmant : aujourd'hui, la surface cumulée des neuf glaciers ne représente plus que 79 hectares, contre 140 ha il y a seulement 17 ans. Au milieu du XIXe siècle, époque à laquelle a débuté la régression spectaculaire des glaciers pyrénéens, ils couvraient quelque 450 ha.