Récif de l'Amazone : un sanctuaire marin menacé

JT 20H - Le récif de l'Amazone, un écosystème unique au monde est encore inexploré. Les premières images montrent une immense réserve de biodiversité, mais celle-ci est menacée.

Des scientifiques du CNRS et l'association Greenpeace sont en train d'explorer des fonds sous-marins totalement inconnus. Il y a trois ans, un récif a été découvert à l'embouchure du fleuve Amazone, au large de la Guyane. Mais ce sanctuaire est aujourd'hui menacé par les projets pétroliers. L'équivalent de 14 milliards de barils pourraient être extrait de ces fonds marins.



