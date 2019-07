Record de chaleur enregistré au point habité le plus au nord de la Terre

Le changement climatique est bel et bien en marche. Mardi, la météo canadienne a annoncé qu'un "record absolu" avait été établi à Alert, au Canada, endroit habité le plus au nord de la Terre, situé à moins de 900 kilomètres du pôle Nord. Le mercure a ainsi atteint 21 degrés Celsius dimanche dernier à Alert. A l'AFP, Armel Castellan, météorologue au ministère canadien de l'Environnement indique : "C'est assez phénoménal comme statistique, c'est un exemple parmi des centaines et des centaines d'autres records établis par le réchauffement climatique."





"C'est un record absolu, on n'a jamais vu ça", a ajouté M. Castellan, soulignant qu'il avait fait 20 degrés lundi et 17,6 degrés mardi à 16h heure locale. "Et ça peut encore monter. (...) C'est complètement foudroyant. Cela fait une semaine et demie qu'on a des températures beaucoup plus chaudes qu'à l'habitude", précise le météorologue. Pour David Phillips, climatologue principal au ministère canadien de l'Environnement et également sollicité par l'AFP, "ce n'est pas exagéré d'appeler cela une vague de chaleur arctique."