Recyclage : le vrai casse-tête

Les Français recyclent de mieux en mieux. Cependant, 38 millions de tonnes de déchets sont jetés par an, soit 500 kilos par personne. Chez Paprec, les déchets sont triés et revalorisés. Ils sont ensuite reconditionnés et renvoyés dans des filières de recyclage ou de régénération. Ces matériaux serviront à fabriquer des matières premières secondaires.