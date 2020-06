Référendums, "report" du débat sur les autoroutes à 110 km/h... Ce que Macron a annoncé devant la Convention climat

Au lendemain des élections Municipales marquées par une vague verte inédite, Emmanuel Macron a reçu ce lundi 29 juin les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle il avait promis d'apporter des "réponses fortes" et "à la hauteur des enjeux et des attentes" écologiques des Français.

Il a également approuvé le principe d'un moratoire sur les nouvelles zones commerciales dans la périphérie des villes ainsi que celui de mesures d'aides pour la rénovation des bâtiments, parmi les 149 mesures de la Convention sur le climat : "Arrêter la bétonisation, c'est un projet pour rendre notre pays plus humain, au fond plus beau" et pour retrouver des commerces de centre-ville et mettre fin à un étalement des logements, a-t-il insisté, "c'est un modèle dont nos concitoyens veulent sortir".