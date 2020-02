Refusées par la Malaisie, des centaines de tonnes de déchets plastiques rentrent en France

La Malaisie a indiqué avoir renvoyé 150 conteneurs contenant quelque 3.737 tonnes de déchets, dont 43 vers la France, 42 vers le Royaume-Uni, 17 vers les Etats-Unis et 11 vers le Canada. Le pays compte en expédier encore 110 prochainement, dont 60 vers les Etats-Unis, a relevé la ministre. Le marché mondial du recyclage a été plongé dans le chaos après la décision de la Chine. Et de nombreuses entreprises chinoises de recyclage ont été délocalisées en Malaisie, entraînant un afflux de déchets souvent illégal.

Les capacités de recyclage en Malaisie sont bien inférieures aux arrivages et certaines localités sont submergées par les déchets. Les pays exportateurs de déchets et les compagnies maritimes ont assumé le coût du retour des conteneurs, selon la ministre. "Nous ne voulons pas payer un seul centime. Les gens envoient des ordures chez nous, nous ne sommes pas censés payer pour les renvoyer", a déclaré Yeo Bee Yin. Côté français, le ministère de la Transition écologique a assuré que ce n'était pas non plus l'Etat qui paierait. Les entreprises françaises ayant exporté ces déchets ou les compagnies maritimes en affaire avec elles devront prendre en charge ce rapatriement, a précisé le ministère à l'AFP.