Greta Thunberg, l'inspiratrice

Son jeune âge est finalement une de ses forces, sa maturité qui contraste avec son physique impressionne les plus grands, et son engagement inspire les plus jeunes. Ysée, ambassadrice de l'association Little Citizens for Climate, le reconnait. Le militantisme écologique, "c’est quelque chose qui me trottait dans la tête mais les actes de Greta ont fait que je me suis dit ‘je peux faire quelque chose à mon échelle, en tant que jeune’", rapporte la collégienne de 14 ans. Alors qu'elle habite vers Montauban, elle n'a pas hésité une seule seconde à venir sur Paris aujourd'hui.





Marie, sa mère, l'accompagne, "elle est mineure, je n’allais quand même pas la laisser seule dans Paris !", nous dit-elle dans un sourire. "On la soutient depuis le début de son engagement, elle fait grève depuis le 11 janvier, enfin grève comme les urgentistes, elle met un brassard et elle va en cours quand même", nuance cette maman.





Charlie, 16 ans, est venue en compagnie d'amis de son lycée de Montreuil et de deux enseignantes. "Elle a presque notre âge donc ça motive encore plus. On se dit qu’à n’importe quel âge, on peut être engagé et faire bouger les choses." Pendant une vingtaine de minutes, elle a pu échanger avec son idole. "Elle peut nous donner une nouvelle impulsion pour nous aider à démarrer quelque chose au sein de notre lycée et motiver d'autres élèves".