Restauration collective : comment lutter contre le gaspillage

Chaque année, nous jetons dix millions de tonnes de nourriture à la poubelle. Certains de ces produits sont tout à fait propres à la consommation. Pour éviter ce gaspillage alimentaire, il existe des solutions très simples et très concrètes. À Bordeaux, une entreprise utilise une application pour commander en avance son repas. Tandis que dans une cantine scolaire près de Paris, la portion a été adaptée à l'appétit de l'élève.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.