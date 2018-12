RÉTRO 2018 : 10 chiffres pour comprendre l'évolution dramatique du réchauffement climatique

L'année 2018 a offert une belle moisson d'indicateurs démontrant la gravité du réchauffement climatique et de ses effets - concrets ou prévisibles - sur la France et le monde. LCI a choisi 10 chiffres qui expliquent et illustrent l'accélération de ce phénomène, alors que l'année s'achève sur le semi-échec de la 24e conférence de l'ONU sur le changement climatique.