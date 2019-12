Rouen : réouverture partielle en vue pour l’usine Lubrizol, moins de trois mois après l’incendie

Le Comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) s'est prononcé mardi 10 décembre en faveur d'une réouverture partielle de l’usine Lubrizol à Rouen, touchée par un incendie spectaculaire le 26 septembre. Le préfet "a confirmé qu'il suivrait cet avis", a indiqué à l'AFP la préfecture de Seine-Maritime. Cette dernière fait état de 20 votes pour, quatre contre (Métropole de Rouen, UFC Que choisir, France nature environnement (FNE) et Union régionale des médecins libéraux) et une abstention (un maire).

L'avis du Coderst, composé de 24 membres dont six représentants de l'Etat, rejoint celui donné la semaine dernière par la Direction régionale de l'Environnement, qui avait jugé le dossier de l'entreprise "techniquement sérieux et crédible".

La préfecture a précisé mardi dans un communiqué que la réouverture concernait "deux ateliers chargés de mélange de produits" et s'accompagnait d'"une réduction drastique des stockages des produits finis conditionnés ainsi que d'une diminution du stockage de matières premières". Le préfet Pierre-André Durand "rappelle qu'aucune réouverture totale ne pourra en tout état de cause intervenir à l'identique".