Royaume-Uni : Boris Johnson et Nigel Farage remplacés par des sculptures de glace à un débat sur le climat

Ce débat consacré à l'urgence climatique se tenait dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 12 décembre prochain. Lors de l'émission, le présentateur Krishnan Guru-Murthy a souligné que "les dirigeants des plus grands partis ont tous été invités" et que "cinq d'entre eux étaient là". Les dirigeants du Parti travailliste, du parti indépendantiste écossais SNP, du Parti libéral démocrate, du parti indépendantiste gallois Plaid Cymru et des Verts avaient tous répondu présents.

Les deux sculptures de glace, posées sur des pupitres à la même hauteur que les autres invités, étaient chacune gravée du logo des partis politiques absents. L'une représentait donc le Premier ministre Boris Johnson, chef du parti conservateur britannique, quand l'autre était destinée à Nigel Farage, à la tête du parti du Brexit.