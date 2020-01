Royaume-Uni, Espagne, Allemagne… Quand la Convention citoyenne pour le climat inspire nos voisins européens

L’exercice n’a pas encore porté ses fruits en France qu’il en inspire déjà plus d’un. Alors que la Convention citoyenne pour le climat a vu le jour il y a trois mois à peine à Paris, c’est au tour des Britanniques de lancer la leur ce week-end, relate The Guardian . Durant quatre sessions à compter de cette date, 110 citoyens tirés au sort devront trouver des solutions concrètes autour de sujets clés (transports, agriculture, énergie, consommation) pour faire baisser le niveau d’émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Et parvenir ainsi à l’objectif de la neutralité carbone, promise par le gouvernement à l’horizon 2050.

Pour Mathilde Imer, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, la reprise du modèle française à l’étranger n’a rien d’anodin : "Les assemblées citoyennes sont vues comme une manière de répondre à ces enjeux de transition écologique et de justice sociale. Il y a un enjeu de sauver la démocratie en même temps que le climat, face à une Europe qui n’est pas en grande forme". Grégoire, lui, voit dans la popularité de l’exercice auquel il participe à Paris "une réponse à la montée globale des nationalismes". Il assure : "Cela prouve que le modèle inspire et que l’on est dans le vrai en donnant la parole aux citoyens".

D’autres pays européens éprouvent de la curiosité pour l’exercice, sans avoir formalisé quoi que ce soit pour l’instant. Du côté allemand, la Convention suscite l’intérêt des citoyens et de plusieurs partis politiques, assure la membre du comité de gouvernance. Thierry Pech, co-président du comité, a en effet rencontré ce mercredi 22 janvier Claudia Roth, vice-présidente du Bundestag. Au stade des discussions avec l’équipe de la Convention citoyenne, on trouve aussi la Pologne. Là-bas, plusieurs villes réfléchissent à la manière de sortir du charbon, combustible fossile dont le pays est encore extrêmement dépendant.

Alors, la Convention citoyenne pour le climat a-t-elle l’obligation de réussir maintenant qu’elle est scrutée de part et d’autres ? Pas nécessairement, estime Mathilde Imer, également fondatrice du mouvement des Gilets jaunes citoyens, pour qui "la France est regardée depuis un bout de temps parce qu’il y a une crise sociale. Et la Convention n’existerait pas s’il n’y avait pas eu la crise des Gilets jaunes".

Et tandis que la France commence à être imitée par ses voisins, Mathilde Imer voit déjà plus grand et imagine, à terme, la naissance d’une assemblée citoyenne européenne. "Je pense que c’est possible, en tout cas c’est envisageable en terme de calendrier", assure-t-elle, faisant référence à la mise en place du New Green Deal ou pacte vert européen. Mais pour l’heure, il s’agit surtout de réussir le pari dans l’Hexagone, ce en quoi la membre du comité a conscience : "Il faudra être honnête sur ce qui a marché et ce qui n’a pas marché".