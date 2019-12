RTT, télétravail, vélib' pris d'assaut : la grève fait-elle baisser la pollution de l’air à Paris ?

La grève aurait-elle des vertus environnementales ? À l’occasion du premier jour de grève contre la réforme des retraites, la mairie de Paris s’attendait à des rues noires de monde et à une horde d’automobilistes contraints de se passer des métros et RER. Il n’en fut rien. Le périphérique était vide comme un 15 août. Ou presque. Une tendance qui n'a duré qu'un temps, puisque ce vendredi, les perturbations ont a nouveau été conséquentes sur les routes avec même un pic à 576 km de bouchons à 17h50. Mais qu'en fut il pendant 24h ?

Airparif, chargé de l’évaluation de la qualité de l’air dans la capitale, indique à LCI qu’un risque d’épisode de pollution était attendu jeudi mais qu’il a été moins important que prévu, et ce pour deux choses. D’abord en raison du nombre très faible de véhicules en circulation : moins de 70 kilomètres de bouchons étaient enregistrés à 9 heures, soit presque quatre fois moins qu'habituellement. Et à peine 25 km en moyenne pendant le reste de la journée. Ensuite, la météo a joué un rôle puisque le vent et la pluie ont contribué à dissiper rapidement ce pic de pollution. Météo favorable et voitures au garage : les indices de pollution ont donc chuté dans la capitale passant de 61 sur 100 jeudi à 37 sur 100 vendredi.