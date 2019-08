Sécheresse : des conséquences inhabituelles partout dans l'Hexagone

Une sécheresse et une canicule telle cet été, que même les oliviers n'y ont pas résisté. Dans la région de Nice, les oléiculteurs n'ont jamais autant souffert. Les nappes phréatiques n'ont jamais été aussi basses depuis 2003. De nombreux cours d'eau sont à sec, et le manque d'eau met en danger la survie de nombreuses espèces de poissons. La vigilance incendie reste encore très élevée dans plusieurs départements.



