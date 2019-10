Haute-Loire : à Polignac, la sécheresse fragilise des maisons

JT 13H - La sécheresse persiste dans 77 départements du pays, notamment en Haute-Loire. Outre le manque d'eau, elle provoque des fissures dans les maisons du côté de Polignac.

Plusieurs maisons se fissurent à cause de la sécheresse à Polignac, en Haute-Loire. Des fissures apparaissent sur les murs et les sols, et atteignent les canalisations dans certains cas. En tout, une quinzaine de maisons doivent être surveillées de près. Pourtant, les travaux ne seront pas indemnisés, car l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu dans la commune. Une décision que la municipalité conteste. D'ailleurs, elle vient d'envoyer un recours au ministère de l'Intérieur.