Sécheresse : une réserve naturelle menacée dans la Creuse

Dans la Creuse, sous l'effet de la sécheresse, la réserve naturelle nationale de l'Étang des Landes se réduit comme une peau de chagrin. Le sol est devenu aride, et l'étang quasi-désertique. En temps normal, elle contient 800.000 mètres cubes d'eau, mais selon son conservateur, il ne reste plus que 15% du volume normal. En l'absence de pluie, c'est toute l'étendue d'eau qui pourrait disparaître du paysage d'ici la fin de l'été.



