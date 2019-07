La pénurie d’eau menace-t-elle l’activité des centrales nucléaires ?

En réalité, la vraie question n’est pas tant celle du manque d’eau - Palo Verde, la plus grande centrale des Etats-Unis, est bien située en plein désert - que de son rejet dans les fleuves après avoir été utilisée. Car après avoir refroidit les infrastructures, l’eau évacuée est plus chaude qu'au moment du prélèvement. Et lorsque le fleuve n’est pas assez abondant, ce rejet entraîne une élévation de sa température, pouvant devenir un danger pour la faune et la flore. C’est pourquoi ils sont soumis à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui prévoit, au cas par cas, des seuils à ne pas dépasser. Dès lors que cette limite ne peut plus être garantie, EDF a donc l’obligation de baisser la puissance ou d’arrêter ses exploitations. C’est la raison qui explique la fermeture de certains réacteurs par le passé.





Reste que ces arrêtés de prévention sont critiqués de façon virulente par les associations environnementales. Pour Stéphane Lhomme, ancien militant contre l'atome, les responsables d’EDF "s’arrangeront toujours" pour avoir des dérogations. Ce fut notamment le cas en 2003, avec une réglementation d'abord assouplie, puis par un décret en 2007 qui a permis d’aller au-delà des limites en cas de "situation exceptionnelle".