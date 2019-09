Sécheresse : pourquoi il ne pleut plus

JT 20H - Presque tous les départements, 85 sur 96 en métropole connaissent des restrictions d'eau. Un niveau jamais atteint pour une mi-septembre.

Sur Paris, il n'a pas plu depuis près d'un mois. La capitale subit sa deuxième vague de sécheresse depuis le début de l'été. Alors, depuis plusieurs mois, les météorologues cherchent à comprendre pourquoi la pluie a cessé de tomber. Des records datant de plus d'un siècle vont sans doute être battus dans les tous prochains jours. Ce temps sec et ensoleillé devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.