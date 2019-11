Séisme : la terre a tremblé ce samedi matin dans les Deux-Sèvres

Après plusieurs épisodes sismiques ce mois-ci, près de Pau (magnitude 3,8), à Strasbourg (magnitude 3,1) et dans la vallée du Rhône (magnitude 5,4), la série s’est poursuivie ce samedi matin dans le secteur de Bressuire (Deux-Sèvres), dans le centre-ouest du pays, où une secousse de magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter a été ressentie, sans faire de dégâts, ni de blessés.

L’épicentre de cette secousse d'intensité "faible", selon le terme employé par le Bureau central sismologique français (BCSF), se situait plus précisément dans le secteur de Saint-Pierre à Champ, à environ 30 km au nord-est de Bressuire et à 35 km au sud-ouest de Saumur (Maine-et-Loire), à la lisière même des régions Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Dans cette zone, les séismes sont rares (quatre, en comptant celui-ci, depuis le XVIIe siècle).

Les pompiers des Deux-Sèvres, contactés par l'AFP, affirment n'avoir reçu "aucun appel" ni effectué la moindre intervention en lien avec cette secousse.