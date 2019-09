SEPT À HUIT - À la rencontre des fazendeiros, les "seigneurs" de l'Amazonie

DOCUMENT – Ils ont déforesté des millions d'hectares pour se bâtir des empires. Découvrez les "seigneurs" de l'Amazonie, ces propriétaires terriens accusés de détruire le poumon de la planète.

Qui est responsable de la vague d'incendie qui ravage l'Amazonie ? Pourquoi la forêt amazonienne brûle-t-elle autant cette année ? Un pays est montré du doigt, le Brésil. L'une de nos équipes s'est rendue sur place et a rencontré des grands propriétaires terriens qui ont fondé d'immenses exploitations bovines aux dépens de la forêt primaire. Nos journalistes ont aussi interviewé des Indiens qui vivent sous la double menace de la déforestation et des incendies.



