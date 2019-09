Serres à légumes espagnoles : immersion dans le temple de la folie productiviste

JT 20H - Dans le sud de l'Espagne, il existe un lieu où on produit des tomates et des légumes pour toute l'Europe. Les conditions de travail semblent d'un autre temps.

Des serres à perte de vue s'étendent sur trente-trois mille hectares. Chaque année, plus de deux millions de tonnes de concombres, de courgettes, de poivrons et surtout de tomates sont produites à "la mer de plastique". Les ouvriers ont dénoncé la cadence infernale dans ce temple de la folie productiviste et le salaire qui n'atteint même pas le Smic local.



