Seuls 20% de l'aide au développement correspond aux objectifs climatiques, s'alarme l'OCDE

"Compte tenu de l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés, dont certains des impacts les plus lourds toucheront les pays en développement, rien ne peut justifier l'utilisation de l'aide étrangère pour subventionner les combustibles fossiles", a martelé Angel Gurria à l'occasion de la publication de ce rapport, intitulé "Aligner coopération pour le développement et action pour le climat: la seule voie à suivre".

Pour l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'aide allouée aux pays en développement n'est pas utilisée à bon escient. Dans un rapport publié ce mercredi, avant l'ouverture lundi à Madrid de la 25e réunion annuelle de l'ONU sur le climat (COP25), elle s'insurge de l'utilisation pour le financement de "combustibles fossiles" des sommes fournies pour améliorer le développement économique et le niveau de vie de ces pays. Elle appelle les pays donneurs à contribuer davantage aux objectifs climatiques.

D'après ce document, seules 20% des ressources "versées chaque année au titre du financement du développement par les membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE entre 2013 et 2017 étaient ciblés, entre autres, sur le changement climatique". Les investissements des organismes multilatéraux comme l'ONU et les banques internationales de développement, ont en revanche été plus vertueux. Ils ont permis de financer à hauteur de 40% des solutions en faveur du climat, relève l'OCDE.

Malgré tout, 87% des financements alloués entre 2016 et 2017 à l'industrie et à la construction et 47% de ceux destinés au transport et au stockage n'étaient pas orientés vers des solutions permettant de répondre aux objectifs climatiques. Ces investissements "non climatiques" grimpaient à 41% dans le secteur de l'énergie et 39% dans celui de l'agriculture, de la pêche et de la gestion forestière.