Sivens : la sécheresse relance le débat sur le barrage

Pour de nombreux agriculteurs, il existe une solution pour lutter contre la sécheresse. Il suffirait de multiplier le nombre de barrages pour stocker l'eau en hiver. Sauf qu'en général, les défenseurs de l'environnement ne sont pas d'accord, ces derniers estimant exagérés les besoins en eau des agriculteurs favorables au barrage et soulignant les conséquences néfastes de ce projet pour la biodiversité de la zone. Ce dossier avait entraîné la mort d'un manifestant à Sivens, en 2014, et la situation est loin de s'être arrangée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.